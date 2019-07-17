Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака в стране

Около 90 процентов онкологии вызывается одной причиной.

В Роспотребнадзоре выяснили фактор, который больше других параметров влияет на развитие рака в стране. С большим отрывом лидирующая позиция отдана курению. Из-за этой пагубной привычки образуется около 90 процентов всех онкологических заболеваний. Курильщики рискуют получить "бонусом" хронический бронхит, эмфизему и коронарную болезнь.

В ведомстве добавили, что продолжительность жизни курильщика на 20-25 лет меньше, чем у человека, ведущего здоровый образ жизни. Риск появления рака у тех, кто начал курить в 15 лет, в пять раз выше, чем у закуривших в 25 лет. На данный момент в России чаще всего онкология наблюдается в молочной железе и коже. После этого список дополняют трахея, бронхи и легкие.

Также нанесенный вред от курения различается и по половому признаку. Женщины чаще страдают от проблем с венами ног. Отсюда вытекают варикоз, тромбоз и эктазия. У мужчин нередко возникает импотенция, инсульт, инфаркт и ишемические болезни сердца.

Специалисты подсчитали, что токсичность курения в 4,5 раз больше, чем от выхлопов автомобилей. Смертельной дозой употребления никотина для взрослого человек является 60 миллиграммов. Выкуривание 200 сигарет приравнивается к 200 вреду 200 рентгеновских снимков.

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Фото: Piter.tv