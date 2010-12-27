СМИ: экс-король Малайзии развелся с "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной

21 мая 2019 года у супругов родился сын.

Бывший король Малайзии Мухаммад V Келантан Султан развелся с обладательницей титула "Мисс Москва" 2015 года Оксаной Воеводиной (Риханой, после принятия ислама). Об этом сообщила малайзийская газета New Straits Times со ссылкой на источники.

По данным источника, заявление было подано в суд Сингапура еще 22 июля. Причины развода не оглашаются. Согласно документу, стороны оформили один из самых строгих разводов в исламе, так называемый неотменяемый развод. То есть они больше не смогут пожениться. Только d случае, если Воеводина выйдет замуж за другого, а потом разведется с ним.

Свадьба короля и модели состоялась 22 ноября 2018 года в концертном зале Barvikha Concert Hall. Однако, официально брак оформили еще 7 июня 2018 года, 21 мая 2019 года у супругов родился сын.

Воеводина и Мухаммад никак не комментируют данную информацию, да и в это слабо верится, так как буквально 10 дней назад Рихана с нежностью рассказала в Instagram свою историю знакомства с мужем.

Мисс Москва-2015 Оксана Воеводина: личная жизнь, Instagram.

Фото: Instagram/ rihanapetra