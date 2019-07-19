В суде Сингапура опровергли информацию о разводе экс-короля Малайзии с "Мисс Москва"

В реестре Шариатского суда Сингапура нет никаких записей о том, что пара подавала документы на развод.

Шариатский суд Сингапура опроверг развод бывшего короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана с обладательницей титула "Мисс Москва" 2015 года Оксаной Воеводиной. Об этом сообщило РИА Новости.

В реестре Шариатского суда Сингапура нет никаких записей о том, что пара подавала документы на развод.

Информация о разводе супругов 17 июля появилась в малазийском издании New Straits Times. Якобы Оксана Воеводина подала документы на развод и пару развели по самым строгим правилам, которые не позволят им пожениться снова. По словам адвоката Воеводиной, она не получала никаких повесток в суд и не воспринимает сообщения в СМИ.

Свадьба короля и модели состоялась 22 ноября 2018 года в концертном зале Barvikha Concert Hall. И 21 мая 2019 года у супругов родился сын.

Фото и видео: Instagram/ rihanapetra