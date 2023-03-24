У пятилетнего мальчика, который находился один на "Международной", обнаружили ссадины

Полицейские установили, что ребенок проживает в Ленобласти и приехал накануне к родственникам в Петербург.

На станции метрополитена "Международная" в Петербурге 16 июля обнаружили одинокого пятилетнего мальчика. Он попал к медикам с ссадинами, передает "Фонтанка".

Мать потерявшегося утверждает, что он убежал, когда та оплачивала в магазине покупки. Ребенок попытался войти в подземку, однако оттуда его направили в детскую городскую больницу. Предварительно, на теле и лице мальчика нашли множественные травмы неизвестной данности, а сам он рассказал, что якобы эти следы – дело рук матери.

Полицейские установили, что ребенок проживает в Ленобласти и приехал накануне к родственникам в Петербург. Следы ушибов у сына женщина объяснила его гиперактивностью. Она заверила, что физической силы к мальчику не принимает.

По предварительным данным, по месту жительства женщина наблюдается у психиатра, к административной и уголовной ответственности не привлекалась.

Прокуратура метрополитена Петербурга выясняет все обстоятельства случившегося.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга