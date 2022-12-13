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В Тосно пьяный внук сломал своей 77-летней бабушке 11 рёбер
Сегодня, 8:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Тосно пьяный внук сломал своей 77-летней бабушке 11 рёбер

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Также у неё множественные ссадины и ушибы лица и конечностей.

В Тосно внук избил бабушку до полусмерти, она находится в тяжёлом состоянии в больнице. Об этом стало известно Piter.tv.

Около четырех часов утра 23 марта 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою 77-летнюю бабушку. Пострадавшую с сочетанной травмой головы, груди, сотрясением головного мозга, множественными ссадинами и ушибами лица и конечностей, закрытыми переломами 11 ребёр, в тяжелом состоянии (опрашивать нельзя) госпитализировали в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Также накануне петербургский пенсионер скончался после нескольких ударов сковородкой по голове.

Фото: Piter.tv

Теги: тосно, ушибы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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