Петербургский пенсионер скончался после нескольких ударов сковородкой по голове

Как пояснила жена мужчины, она защищалась.

В квартире на Адмирала Черокова пенсионер умер после нескольких ударов сковородкой от жены. Об этом стало известно Piter.tv.

Около десяти часов вечера 23 марта в полицию поступило сообщение, что пожилые соседи кричат о помощи. Прибывшие полицейские нашли труп 75-летнего мужчины. В квартире также находилась его 76-летняя жена. Она пояснила, что несколько раз (точное количество не помнит) ударила по голове сковородой мужа за издевательства и применение в отношении неё физической силы.

В ходе осмотра трупа признаков насильственной смерти не обнаружено. Женщину госпитализировали в больницу из-за ухудшения состояния здоровья.

Ранее на Десантников нашли тело девятиклассника.

Фото: pxhere.com