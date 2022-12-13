На Десантников нашли тело девятиклассника

Причину его смерти предстоит установить экспертам.

В Красносельском районе Петербурга по неизвестным причинам скончался девятиклассник. Его тело нашла мама, стало известно Piter.tv.

По словам женщины, она во втором часу ночи 21 марта обнаружила труп своего сына в их квартире на Десантников. Полицейские не нашли на теле девятиклассника признаков насильственной смерти.

Семья не полная, на учете в ПДН не состоит. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в Ленобласти нашли труп мужчины и два мешка с белым порошком.

Фото: Piter.tv