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На Десантников нашли тело девятиклассника
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На Десантников нашли тело девятиклассника

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Причину его смерти предстоит установить экспертам.

В Красносельском районе Петербурга по неизвестным причинам скончался девятиклассник. Его тело нашла мама, стало известно Piter.tv.

По словам женщины, она во втором часу ночи 21 марта обнаружила труп своего сына в их квартире на Десантников. Полицейские не нашли на теле девятиклассника признаков насильственной смерти.

Семья не полная, на учете в ПДН не состоит. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в Ленобласти нашли труп мужчины и два мешка с белым порошком.

Фото: Piter.tv

Теги: десантников, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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