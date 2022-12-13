В Ленобласти нашли труп мужчины и два мешка с белым порошком

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Тосненском районе Ленобласти женщина нашла на территории дачного участка труп своего брата. Полицейские уже в самом доме нашли наркотики, колбы и весы, стало известно Piter.tv.

В полицию вечером 18 марта обратилась 36-летняя петербурженка. Она сообщила, что на территории дачного участка нашла труп 30-летнего брата. На теле мужчины не было найдено внешних признаков насильственной смерти.

В комнате дома правоохранители нашли 27 канистр с неустановленной жидкостью, порошок белого цвета (в двух мешках, объемом 25 кг), весы, колбы и банки из стекла, насос, два противогаза, комбинезон для химической защиты.

Согласно экспертизе, порошкообразное вещество белого цвета, находившееся в прозрачном пакете из полимерного материала, является наркотическим средством мефедрон массой 0,39 г.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее были задержаны поставщики гашиша, ввозившие наркотики из Прибалтики в Петербург.

Фото: пресс-служба МВД