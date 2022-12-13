Задержаны поставщики гашиша, ввозившие наркотики из Прибалтики в Петербург

Расследованием уголовного дела занимались несколько месяцев в разных регионах страны.

Петербургсие правоохранители ликвидировали канал поставки крупных партий гашиша из Прибалтики. Сотрудники и наркоконтроля ГУВД по городу и Ленобласти задержали подозреваемых и изъяли две бочки с 850 тысячами дозами наркотика. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследованием уголовного дела занимались несколько месяцев в разных регионах страны. Первую партию запрещенного вещества (402 килограмма) обнаружили в июле 2022 года. Тогда стражи порядка в Вязьме задержали фуру из Беларуси. В прицепе авто были найдены брикеты с гашишем. Правоохранители поймали 63-летнего получателя "товара".

Недавно оперативники получили информацию о новом поступлении наркотика из Литвы. Курьеры решили провезти вещество в двух бочках объемом по 209 литров под видом моторного масла. Груз они хранили складе на Московском шоссе. 17 марта бочки с наркотиками забрала фура, за водителем была установлена слежка. Грузовик доставил гашиш в деревню Юкки в Ленобласти. В этот момент машину атаковали правоохранители. Они задержали 46-летнего водителя и двоих мужчин, которые из другой машины контролировали процесс разгрузки "товара".

В этот же день полицейские задержали жителя садоводства "Троицкое-4". Выяснилось, что 41-летний мужчина координировал передачу контрабандного груза. Добавим, что злоумышленник пытался сбежать от оперативников на машине, но его остановили.

Подозреваемых доставили в полицию. Из "Фиата" изъяли наркотик общим весом 209 килограммов и направили на экспертизу. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.tv