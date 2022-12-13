Прокуратура Невского района поставила на контроль уголовное дело об убийстве матерью новорожденной девочки

По данным следствия, труп малыша мать положила в пакет и выбросила в мусорный бак.

В Невском районе девушка выбросила новорожденную дочь в мусорный бак. Прокуратура поставила уголовное дело на контроль. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что 14 марта 24-летняя жительница Петербурга родила малышку в своей квартире на Антонова-Овсеенко. Женщина оставила ребенка на открытом балконе на долгое время, в результате чего грудничок умер.

Труп малыша мать положила в пакет и выбросила в мусорный бак. Прохожий заметили тело ребенка и вызвали полицию.

В настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Piter.tv стало известно, что петербурженка, выбросившая "мертвого" ребенка в мусоропровод, родила живого малыша.

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