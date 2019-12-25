Благоустройство Дмитровского сквера в Петербурге начнется на этой неделе

В рамках проекта будут обустроены зоны для тихого отдыха и детские площадки.

В Центральном районе Санкт-Петербурга начались масштабные работы по обновлению двух общественных пространств. Как сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин, в текущем сезоне реконструкции подвергнутся Дмитровский и Джазовый скверы.

Работы в Дмитровском сквере стартуют в ближайшие дни. В планах - монтаж новых детских игровых комплексов и создание комфортных зон для отдыха. Завершить благоустройство планируется к началу сентября. Готовность Джазового сквера на данный момент достигает 80%. Сейчас завершаются основные работы, на следующей неделе начнется укладка покрытия на детской площадке, отметили в администрации.

Также акцент делается на качестве проводимых работ и создании удобной городской инфраструктуры. Оба проекта призваны сформировать современные общественные территории, подходящие как для активного времяпрепровождения с детьми, так и для спокойного отдыха.

Ранее сообщалось, что ремонт Лабораторной улицы завершили в Калининском районе.

Фото: вице-губернатор Евгений Разумишкин.