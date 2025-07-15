Депутат Рады Железняк назвал нелегитимной замену премьера Украины

Политик напомнил о нарушениях при голосовании в парламенте за кандидатов.

Замена украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля в условиях военного положения является нелегитимной процедурой. Такое мнение выразил в эфире собственного YouTube-канала депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Иностранный парламентарий рассказал слушателям о переменах в местном правительстве.Он затронул тему нормы закона о военном положении, запрещающую замену премьер-министра, а также упомянул инициативу о возвращении обсуждения депутатами кандидатур на должности министров. В частности, речь идет о том, что голосование будет происходить быстро и без представления кандидатов на места.

Будут максимально быстро гнать без какого-либо обсуждения, пакетное голосование. Стандартная плохая история, которую мы постоянно видели. Я вместе с другими коллегами внес закон, который ну просто возвращает это назад, плюс убирает эту норму 10 в законе о военном положении, которая мешает сейчас увольнять премьер-министра. Ярослав Железняк, депутат Украины

Депутат добавил, что представители партии "Слуги народа" максимально проигнорировали закон и им "абсолютно пофиг" на нарушения регламента в парламенте.

Депутат Рады: сохранить Украину можно лишь посредством завершения конфликта.

Фото и видео: YouTube / Залізний нардеп