Отмечается, что все четверо ранее имели судимости.

Четверо жителей Московского региона уличены полицейскими в вымогательстве более 1,1 млн рублей. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 25-летний потерпевший приобрел у 32-летнего жителя столицы карту для личного использования в торговле криптовалютой. Через некоторое время злоумышленник позвал молодого человека в кафе, где к ним подошли трое неизвестных. Один из них ударили потерпевшего в лицо, после чего группа стала требовать деньги.

Мужчина отдал им более 800 тысяч рублей, а также попросил своего друга перевести 300 тысяч рублей на указанный вымогателями криптовалютный кошелек. Когда злоумышленники потребовали еще денег, он обратился в полицию. Вскоре оперативники на территории Москвы и Подмосковья задержали подозреваемых.

Отмечается, что все четверо ранее имели судимости. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА