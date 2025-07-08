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В Марий Эл осудят сотрудницу салона сотовой связи за неправомерный доступ к компьютерной информации

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Она использовала персональные данные 52 клиентов, которые долго не пользовались своими номерами.

В Марий Эл осудят сотрудницу салона сотовой связи за неправомерный доступ к компьютерной информации. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, 32-летняя работница салона связи использовала персональные данные 52 клиентов, которые долго не пользовались своими номерами. Злоумышленница перевыпустила и активировала сим-карты от их имени. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщали, что ульяновской полицией завершено расследование хищения более 1,7 тонны металла с территории завода.

Видео: МВД по Республике Марий Эл

Теги: марий эл, салон сотовой связи, суд, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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