Она использовала персональные данные 52 клиентов, которые долго не пользовались своими номерами.

В Марий Эл осудят сотрудницу салона сотовой связи за неправомерный доступ к компьютерной информации. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, 32-летняя работница салона связи использовала персональные данные 52 клиентов, которые долго не пользовались своими номерами. Злоумышленница перевыпустила и активировала сим-карты от их имени. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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