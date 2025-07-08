В Марий Эл осудят сотрудницу салона сотовой связи за неправомерный доступ к компьютерной информации. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
По данным следствия, 32-летняя работница салона связи использовала персональные данные 52 клиентов, которые долго не пользовались своими номерами. Злоумышленница перевыпустила и активировала сим-карты от их имени. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы сообщали, что ульяновской полицией завершено расследование хищения более 1,7 тонны металла с территории завода.
Видео: МВД по Республике Марий Эл
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