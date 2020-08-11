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Травмирование ребенка на батутах в Приморском районе обернулось уголовным делом

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У пострадавшей зафиксировали перелом позвонков.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту травмирования девочки в батутном центре в Приморском районе.

По данным ГСУ СК РФ по городу, 10 июля ребенка госпитализировали в больницу с Долгоозерной улицы. У пострадавшей зафиксировали перелом позвонков. 

Заведено дело по ст. 238 УК РФ. 

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также лиц, ответственных за исправность технического оборудования и соблюдение правил безопасности на территории комплекса. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее на Piter.TV: в Шушарах девочка погибла при падении с высоты четвертого этажа. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Теги: долгоозерная улица, травмирование ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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