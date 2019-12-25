Во Франции задержали баскетболиста Касаткина по запросу США

Россиянина подозревают в причастности к киберпреступлениям.

Во Франции задержали российского баскетболиста МБА-МАИ Даниила Касаткина по запросу США. Об этом сообщает агентство France Press.

По информации источника, Касаткина подозревают в причастности к киберпреступлениям. Его задержали 21 июня в Париже Отмечается, что баскетболист якобы состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей, а также вел переговоры в рамках этой сети.

Касаткин отрицает все обвинения в свой адрес. Адвокат спортсмена Фредерик Бело заявил в СМИ, что тот "купил подержанный компьютер", который мог быть продан баскетболисту злоумышленниками, чтобы действовать "под прикрытием". Баскетболисту грозит экстрадиция в США.

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Фото: mbabasket.pro