По факту ДТП с самокатом на Коломяжском возбуждено уголовное дело

Девочка-подросток, управляя указанным транспортным средством, сбила 55-летнюю женщину.

Наезд арендованного самоката на пешехода в Петербурге обернулся уголовным делом по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу.

Напомним, 12 июля на Коломяжском проспекте девочка-подросток, управляя указанным транспортным средством, сбила 55-летнюю женщину. Пострадавшей понадобилась помощь медиков, предварительно, у нее зафиксировали открытый перелом.

Все обстоятельства аварии устанавливаются, следователями проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что травмирование ребенка на батутах в Приморском районе обернулось уголовным делом.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу