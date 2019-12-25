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По факту ДТП с самокатом на Коломяжском возбуждено уголовное дело
Сегодня, 15:22
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По факту ДТП с самокатом на Коломяжском возбуждено уголовное дело

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Девочка-подросток, управляя указанным транспортным средством, сбила 55-летнюю женщину.

Наезд арендованного самоката на пешехода в Петербурге обернулся уголовным делом по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу. 

Напомним, 12 июля на Коломяжском проспекте девочка-подросток, управляя указанным транспортным средством, сбила 55-летнюю женщину. Пострадавшей понадобилась помощь медиков, предварительно, у нее зафиксировали открытый перелом. 

Все обстоятельства аварии устанавливаются, следователями проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что травмирование ребенка на батутах в Приморском районе обернулось уголовным делом. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: дтп, коломяжский проспект, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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