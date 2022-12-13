В Петербурге правоохранители завели уголовное дело об убийстве 24-летней матерью новорожденного ребенка

Женщина оставила ребенка на открытом балконе на долгое время. Девочка умерла дома.

Следственный отдел по Невскому району завел уголовное дело на петербурженку, которая выбросила новорожденного ребенка в мусоропровод. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 24-летняя девушка родила малыша 14 марта в квартире на улице Антонова-Овсеенко дочь. Она оставила ребенка на открытом балконе на долгое время. Девочка умерла дома. Горе-мать поместила тело дочери в пакет и выбросила мусорный контейнер. Там труп нашли прохожие.

На данный момент правоохранители проводят судебные экспертизы. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: стало известно, что петербурженка, выбросившая "мертвого" ребенка в мусоропровод, родила живого малыша.

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