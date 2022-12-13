В Мурино мужчина пытался задушить двух знакомых

Полицейские завели уголовное дело. Злоумышленника задержали, сейчас он находится в изоляторе.

В Ленобласти мужчина пытался задушить двух знакомых. Инциденты произошли в Мурино 15 марта. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в пресс-службе Следкома РФ по региону.

Подозреваемый, находясь в квартире, пытался убить неприятеля. Сначала он придушил его, а затем избил. То же самое злоумышленник сделал со вторым знакомым. Пострадавшие остались живы.

Полицейские завели уголовное дело. Мужчину задержали, сейчас он находится в изоляторе. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

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Фото: Piter.tv