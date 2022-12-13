В Ленобласти директор школы нашла в телефоне ученицы порно с участием учащейся и взрослого мужчины

Извращенцу может грозить до четырех лет лишения свободы.

В Ленобласти 25-летний мужчина совратил подростка. Директор школы нашла порно с участием 15-летней ученицы и взрослого мужчины. По информации Piter.tv, инцидент произошел в Рябово.

Сотрудница учебного заведения обратилась в полицию. Она рассказала стражам порядка, что нашла видео с участием девочки в телефоне подопечной. Правоохранители завели уголовное дело.

По информации Piter.tv, оперативники задержали злоумышленника на Дачной улице. Мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: петербургский блогер-сыроед Максим Лютый задержан по подозрению в истязании младенца.

Фото: Pxhere