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В Ленобласти директор школы нашла в телефоне ученицы порно с участием учащейся и взрослого мужчины
Сегодня, 12:28
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В Ленобласти директор школы нашла в телефоне ученицы порно с участием учащейся и взрослого мужчины

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Извращенцу может грозить до четырех лет лишения свободы.

В Ленобласти 25-летний мужчина совратил подростка. Директор школы нашла порно с участием 15-летней ученицы и взрослого мужчины. По информации Piter.tv, инцидент произошел в Рябово. 

Сотрудница учебного заведения обратилась в полицию. Она рассказала стражам порядка, что нашла видео с участием девочки в телефоне подопечной. Правоохранители завели уголовное дело. 

По информации Piter.tv, оперативники задержали злоумышленника на Дачной улице. Мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы. Подробности уточняются.

Ранее  на Piter.tv: петербургский блогер-сыроед Максим Лютый задержан по подозрению в истязании младенца.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, порно с ребенком, рябово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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