Петербургские футболистки уступили команде Краснодарского края в первом матче на летней Спартакиаде

Следующий матч команды под руководством наставников Сергея Светлова и Владимира Малышева запланирован на среду, 16 июля, в 11:00.

В крымском городе Крымске стартовала шестая ежегодная Летняя Спартакиада школьников по футболу среди женских команд. Информацию об этом предоставил "Вечерний Петербург", ссылаясь на пресс-службу Федерации футбола Петербурга.

Команда представительниц Северной столицы начала соревнования неудачно, проиграв первый матч футболисткам Краснодарского края со счетом 1:4. Единственным голом за сборную Петербурга отличилась воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №2 Невского района Вероника Штеллер.

Следующий матч команды под руководством наставников Сергея Светлова и Владимира Малышева запланирован на среду, 16 июля, в 11:00, где соперником станет сборная Ростовской области. Всего в соревнованиях принимают участие шесть команд.

Ранее мы сообщили о том, что финал мини-футбольного турнира "Белые ночи" пройдет в Петербурге 18-20 июля.

Фото: предоставлено пресс-службой Федерации футбола Санкт-Петербурга