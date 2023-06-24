Финал мини-футбольного турнира «Белые ночи» пройдет в Петербурге 18-20 июля

На стадионе «Кировец» соберутся 48 команд из 46 регионов страны.

Организаторы опубликовали перечень команд, которые будут защищать честь Санкт-Петербурга в финальной стадии мини-футбольного турнира "Белые ночи". Соревнования в формате шесть на шесть пройдут с 18 по 20 июля на территории стадиона "Кировец".

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Федерации футбола Санкт-Петербурга, город представят три коллектива: команда "Эксклюзив", победители отборочного этапа "Резерв" и финалисты спортивного клуба "Волна". Всего в финальном этапе примут участие 48 команд, представляющих 46 регионов Российской Федерации.

Предварительные этапы турнира охватили 62 субъекта федерации, где за право выхода в финал боролись 592 команды. Завершающим аккордом соревнований станет гала-матч с участием послов Российского футбольного союза, запланированный на 20 июля. В рамках турнирной программы участников ожидают различные конкурсы и розыгрыши призов.

Ранее сообщалось, что пять стран подтвердили участие в "Играх Александра Невского" в Петербурге.

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