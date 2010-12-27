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Восемь человек получили травмы из-за гололеда в Колпинском и Калининском районах
Сегодня, 16:11
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nastya960
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Восемь человек получили травмы из-за гололеда в Колпинском и Калининском районах

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Piter.TV предлагает несколько способов, которые помогут уменьшить скольжение обуви.

В петербургские травмпункты стали обращаться горожане, которые пострадали на скользких городских улицах. Об этом сообщают городские СМИ.

Больше всего пострадавших оказалось в Калининском и Колпинском районах. У пострадавших ушибы и даже переломы. Только в понедельник, 29 октября, в травмпункт Калининского района обратились пять человек. В Колпинском районе – три человека. В других районах люди более уверенно ходят по скользким поверхностям.

Существует несколько народных способов, которые помогут уменьшить скольжение обуви.

  • Можно обработать гладкую подошву обыкновенной теркой или крупнозернистой наждачной бумагой. Таким образом подошва станет не такой гладкой, следовательно, не такой скользкой.
  • Этот способ можно применять только любителям толстой рифленой подошвы. В выступающие ребристые части можно вкрутить мелкие шурупы, чтобы улучшить сцепление с поверхностью.
  • Самый популярный и простой способ – наклеить на подошву пластырь, войлок или поролон). Медицинский пластырь, наклеенный на подошву в нескольких местах, достаточно эффективное средство против скольжения.
  • Если заменить пластырь наждачной бумагой на тканой основе, это поможет дольше сохранять уверенную походку. Необходимо помнить о том, что приклеивать любой материал следует на хорошо очищенную, высушенную и обезжиренную поверхность.
  • Довольно эффективный способ – намазать обувным клеем подошву и нанести песок.

Ранее на Piter.TV: Во вторник в Петербурге ожидается гололедица.

Фото:Pixabay

 

 

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Теги: гололедица , калининский район , колпинский район , переломы , ушибы
Категории: Лента новостей Новости СПб

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