Восемь человек получили травмы из-за гололеда в Колпинском и Калининском районах

В петербургские травмпункты стали обращаться горожане, которые пострадали на скользких городских улицах. Об этом сообщают городские СМИ.
Больше всего пострадавших оказалось в Калининском и Колпинском районах. У пострадавших ушибы и даже переломы. Только в понедельник, 29 октября, в травмпункт Калининского района обратились пять человек. В Колпинском районе – три человека. В других районах люди более уверенно ходят по скользким поверхностям.
Существует несколько народных способов, которые помогут уменьшить скольжение обуви.
- Можно обработать гладкую подошву обыкновенной теркой или крупнозернистой наждачной бумагой. Таким образом подошва станет не такой гладкой, следовательно, не такой скользкой.
- Этот способ можно применять только любителям толстой рифленой подошвы. В выступающие ребристые части можно вкрутить мелкие шурупы, чтобы улучшить сцепление с поверхностью.
- Самый популярный и простой способ – наклеить на подошву пластырь, войлок или поролон). Медицинский пластырь, наклеенный на подошву в нескольких местах, достаточно эффективное средство против скольжения.
- Если заменить пластырь наждачной бумагой на тканой основе, это поможет дольше сохранять уверенную походку. Необходимо помнить о том, что приклеивать любой материал следует на хорошо очищенную, высушенную и обезжиренную поверхность.
- Довольно эффективный способ – намазать обувным клеем подошву и нанести песок.
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Фото:Pixabay