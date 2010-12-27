Восемь человек получили травмы из-за гололеда в Колпинском и Калининском районах

Piter.TV предлагает несколько способов, которые помогут уменьшить скольжение обуви.

В петербургские травмпункты стали обращаться горожане, которые пострадали на скользких городских улицах. Об этом сообщают городские СМИ.

Больше всего пострадавших оказалось в Калининском и Колпинском районах. У пострадавших ушибы и даже переломы. Только в понедельник, 29 октября, в травмпункт Калининского района обратились пять человек. В Колпинском районе – три человека. В других районах люди более уверенно ходят по скользким поверхностям.

Существует несколько народных способов, которые помогут уменьшить скольжение обуви.

Можно обработать гладкую подошву обыкновенной теркой или крупнозернистой наждачной бумагой. Таким образом подошва станет не такой гладкой, следовательно, не такой скользкой.

Этот способ можно применять только любителям толстой рифленой подошвы. В выступающие ребристые части можно вкрутить мелкие шурупы, чтобы улучшить сцепление с поверхностью.

Самый популярный и простой способ – наклеить на подошву пластырь, войлок или поролон). Медицинский пластырь, наклеенный на подошву в нескольких местах, достаточно эффективное средство против скольжения.

Если заменить пластырь наждачной бумагой на тканой основе, это поможет дольше сохранять уверенную походку. Необходимо помнить о том, что приклеивать любой материал следует на хорошо очищенную, высушенную и обезжиренную поверхность.

Довольно эффективный способ – намазать обувным клеем подошву и нанести песок.

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Фото:Pixabay