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Во вторник в Петербурге ожидается гололедица
Сегодня, 15:03
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nastya960
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Во вторник в Петербурге ожидается гололедица

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В связи с этим МЧС дает горожанам ряд рекомендаций.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в Санкт-Петербурге во вторник, 30 октября, ночью утром на дорогах местами ожидается гололедица. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.

В связи с этим МЧС дает горожанам ряд рекомендаций:

  1. Так как дорога довольно скользкая, то нужно заблаговременно показывать все повороты, при резком снижении скорости мигать стоп-сигналами, чтобы не вводить в заблуждение других автомобилистов.
  2. Лучше подольше подождать, прежде чем при повороте выезжать на перекресток, так как многие не учитывают опасность гололедицы, и все равно ездят с большой скоростью.
  3. При гололедице расстояние между машинами должно быть увеличено. Например, при скорости 30 км/ч рекомендованная дистанция – 15 м.
  4. Быть особо внимательными там, где могут неожиданно выйти пешеходы, особенно около детских, образовательных, медицинских учреждений и т.д.

Ранее на Piter.TV: Непереобутый таксист попал в ДТП на Софийской улице.

Фото:Pixabay

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Теги: гололедица , мчс , погода
Категории: Лента новостей Новости СПб

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