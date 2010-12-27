Во вторник в Петербурге ожидается гололедица

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в Санкт-Петербурге во вторник, 30 октября, ночью утром на дорогах местами ожидается гололедица. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.
В связи с этим МЧС дает горожанам ряд рекомендаций:
- Так как дорога довольно скользкая, то нужно заблаговременно показывать все повороты, при резком снижении скорости мигать стоп-сигналами, чтобы не вводить в заблуждение других автомобилистов.
- Лучше подольше подождать, прежде чем при повороте выезжать на перекресток, так как многие не учитывают опасность гололедицы, и все равно ездят с большой скоростью.
- При гололедице расстояние между машинами должно быть увеличено. Например, при скорости 30 км/ч рекомендованная дистанция – 15 м.
- Быть особо внимательными там, где могут неожиданно выйти пешеходы, особенно около детских, образовательных, медицинских учреждений и т.д.
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