Морозно и туманно обещают в Петербурге и Ленобласти в воскресенье

На дорогах ожидается гололедица.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в воскресенье, 9 февраля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер юго-восточный, южный, слабый. Температура воздуха ночью составит от -6 до -8 градусов, местами от -10 до -12 градусов, днём столбики термометров покажут от -2 до -4 градусов.

На дорогах местами гололедица, водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность.

Ранее Piter.TV сообщал, что атмосферное давление в Петербурге продержится рекордно высоким до следующих выходных.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"