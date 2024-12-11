Атмосферное давление в Петербурге продержится рекордно высоким до следующих выходных

Петербуржцам советуют заботиться о своём самочувствии в этот период.

Жители Санкт-Петербурга сегодня столкнулись с аномально высоким атмосферным давлением, которое достигло рекордного для февраля значения. Максимальная отметка в 1055,3 гПа (791,5 мм рт. ст.) была зафиксирована в 1:30 ночи 8 февраля. Об этом в своём Telegram-канале сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

После достижения пика давление начало незначительно снижаться и к 6 часам утра опустилось до 1054 гПа. Однако, по прогнозам метеорологов, снижение будет происходить крайне медленно, и город продолжит находиться под влиянием мощного антициклона с высоким давлением.

Отметим, что нормальное атмосферное давление для Санкт-Петербурга составляет 1013 гПа (760 мм рт. ст.). Предполагается, что к этим значениям давление приблизится только к следующим выходным.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Суперджеты" не могут вылетать из Пулково из-за аномального атмосферного давления..

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"