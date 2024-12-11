"Суперджеты" не могут взлетать из Пулково

"Суперджеты" не могут вылетать из Пулково из-за аномального атмосферного давления. По данным онлайн-табло Пулково, несколько рейсов авиакомпании "Россия" были отменены.
Онлайн-табло Пулково
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, расписание полетов из аэропорта Пулково подверглось корректировке из-за сдвига воздушных масс при высоком атмосферном давлении в условиях антициклона. Часть рейсов будет выполняться на самолетах большей вместимости, в том числе, на дальнемагистральных.
Сейчас в районе петербургского аэропорта фиксируют показатель в 1054 гПа – при этом "Суперджетам" запрещены вылет и посадка, если в Пулково показатель выше, чем 1052 гПа.
Фото: Piter.tv
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