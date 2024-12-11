"Суперджеты" не могут взлетать из Пулково

Всему виной высокое атмосферное давление.

"Суперджеты" не могут вылетать из Пулково из-за аномального атмосферного давления. По данным онлайн-табло Пулково, несколько рейсов авиакомпании "Россия" были отменены.



Онлайн-табло Пулково

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, расписание полетов из аэропорта Пулково подверглось корректировке из-за сдвига воздушных масс при высоком атмосферном давлении в условиях антициклона. Часть рейсов будет выполняться на самолетах большей вместимости, в том числе, на дальнемагистральных.

Сейчас в районе петербургского аэропорта фиксируют показатель в 1054 гПа – при этом "Суперджетам" запрещены вылет и посадка, если в Пулково показатель выше, чем 1052 гПа.

Фото: Piter.tv