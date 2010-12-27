Непереобутый таксист попал в ДТП на Софийской улице

В аварии никто не пострадал.

Во Фрунзенском районе в конце выходных произошла авария с участием такси. В аварии никто не пострадал. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети ВКонтакте.

ДТП в вскресенье, 28 октября, произошло на пересечении улицы Димитрова и Софийской улицы из-за того, что таксист не справился с управлением и въехал в Шевроле. По словам очевидцев, таксист ехал на летней резине, несмотря на то, что весь день в Петербурге шел снег и синоптики обещали гололедицу.

При столкновении никто не пострадал, но движение некоторое время было затруднено.

Ранее на Piter.TV: У Пискаревского кладбища Фольксваген врезался в столб. Возможно, причиной аварии могла стать гололедица.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург





