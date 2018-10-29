У Пискаревского кладбища Фольксваген врезался в столб

Возможно, причиной аварии могла стать гололедица. По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 29 октября в Санкт-Петербурге ночью и утром на дорогах гололедица.

В районе дома 70А на проспекте Непокоренных (напротив Пискаревского кладбища) боком на большой скорости в столб въехал Фольксваген. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Во время аварии постарадали девушка, водитель. Во время съемки автомобиль скорой помощи уже отъезжал от места проишествия.У девушки перелом ребер и черепно-мозговая травма. На данный момент она находится в тяжелом состоянии.

Возможно, причиной аварии могла стать гололедица. По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 29 октября в Санкт-Петербурге ночью и утром на дорогах гололедица.

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Фото и видео: Piter.TV