  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пискаревскому кладбищу передали 3D-копию "Матери-Родины"
Сегодня, 9:48
147
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Пискаревскому кладбищу передали 3D-копию "Матери-Родины"

0 0

Копия выполнена с уникальной точностью: отклонения от оригинала составляют не более 50 микрон, что тоньше человеческого волоса.

В преддверии 9 Мая руководство Пискарёвского мемориального кладбища получило диск с трёхмерной цифровой копией монумента "Мать-Родина", а также физическую модель, изготовленную по этому цифровому образцу. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в своём еженедельном радиообращении.

Копия выполнена с уникальной точностью: отклонения от оригинала составляют не более 50 микрон, что тоньше человеческого волоса. Такой результат невозможно достичь при ручном копировании, отметил глава города.

Благодаря цифровому сканированию каждая деталь монумента теперь сохранена в электронном виде. Это позволит использовать подлинные данные для музейных и просветительских проектов по всей стране.

В торжественной церемонии передачи приняли участие представители семьи Савичевых. В одном из павильонов мемориала хранится копия дневника Тани Савичевой — одного из самых пронзительных символов блокадного Ленинграда.

Память, которая объединяет: на Пискаревском кладбище прошла ежегодная акция "Памяти павших будьте достойны".

Фото: Правительство Петербурга 

Теги: пискаревское кладбище, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии