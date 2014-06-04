В Петербурге создали 3D копию памятника "Мать-Родина" на Пискарёвском кладбище

Модель изготовили методом 3D-печати в масштабе 1:20. Цифровая копия поможет реставраторам и будет использоваться для музейных и просветительских проектов.

Смольный вручил руководству Пискарёвского мемориального комплекса диск с трехмерной цифровой копией памятника "Мать-Родина". Модель создали петербургские специалисты. Монумент, изготовленный методом 3D-печати по цифровому образцу, выполнен в масштабе 1:20. Его высота — 60 сантиметров. Отклонения от оригинала не превышают 50 микрон, что тоньше человеческого волоса.

Цифровая копия станет матрицей для организации медиа-проектов, издания репринтов и создания миниатюрных изображений монумента. Также она поможет реставраторам и профильным специалистам при проведении работ. Беглов подчеркнул, что каждая линия и деталь святыни теперь сохранена в цифровом виде. Любой музейный или просветительский проект сможет опираться на подлинный материал без искажений. Это символично, заявил губернатор, потому что так же нужно относиться и к истории войны и блокады: каждое слово должно опираться на правду, документы и свидетельства.

