30 судов с портретами героев выйдут на воду Малой Невки в рамках акции "Бессмертный флот"

В субботу, 9 мая, в Петербурге впервые пройдёт акция "Бессмертный флот" — наблюдать за ней лучше всего с Крестовского острова. Как сообщает "Петербургский дневник", основные события развернутся в акватории Малой Невки: от Большого Петровского моста до Западного скоростного диаметра и Петровского фарватера. Начало — в 14:00.

В акции примут участие 30 судов, оформленных силуэтами кораблей и подводных лодок Балтийского флота военных лет. На бортах разместят портреты участников Таллинского прорыва. Кульминацией станет возложение цветов на воду и песнопение "Вечная память" под звон восьми исторических корабельных колоколов.

Среди организаторов — Андреевский собор, яхтенная школа, яхт-клуб "Нева", а также городские комитеты, музеи и фонды. Акция получила благословение митрополита Варсонофия и приурочена к 330-летию российского Военно-морского флота.

