Волонтеры "Бессмертного полка" провели акцию памяти на станции "Горный институт"

Выбор места не случаен: в годы блокады Ленинграда именно здесь располагался вуз, который производил каждую десятую гранату для фронта.

8 мая у станции метро "Горный институт" в Петербурге прошла акция памяти, организованная волонтёрами движения "Бессмертный полк России" и редакцией "Петербургского дневника". Руководитель городского штаба движения и главный редактор издания Кирилл Смирнов вместе с коллегами вручали прохожим праздничные номера газеты и Георгиевские ленты.

Акция, приуроченная к памятной дате, проводится уже в шестой раз. Выбор места не случаен: в годы блокады Ленинграда именно здесь располагался вуз, который производил каждую десятую гранату для фронта.

В праздничном выпуске читатели найдут подробности о предстоящем шествии "Бессмертного полка" на Невском проспекте, информацию об акции "Бессмертный флот", а также истории жизни блокадников и ветеранов войны.

Ранее мы сообщили о том, что на Серафимовском кладбище возложили цветы и венки в честь годовщины Победы.

Фото: "Петербургский дневник" (Борис Гуревич)