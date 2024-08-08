Синоптик Ильин рассказал, почему жителям Москвы не нужно спешить с заменой резины

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, почему жителям Москвы не нужно спешить с заменой резины. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, в местах, где снег не всегда убирали, могут сохраняться сугробы. Он добавил, что снеготаяние в столице будет замедленным. Ильин подчеркнул, что там, где собираются талые воды, ночью при минусовой температуре они будут подмерзать.

Также синоптик заявил, что самым опасным временем на дорогах при минусовых температурах весной являются вторая половина ночи и утренние часы, когда образуется гололедица. Ильин добавил, что автовладельцам нет смысла переобуваться в ближайшее время. Он посоветовал менять резину, исходя из пользования автомобилем и маршрутов следования.

