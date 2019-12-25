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Ранним утром на дорогах Петербурга зафиксировали пробки в 5 баллов
Сегодня, 8:30
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IRINA_CHALKINA

Ранним утром на дорогах Петербурга зафиксировали пробки в 5 баллов

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"Красные" участки зафиксированы на Дальневосточном проспекте, Свердловской набережной, у станции метро "Лесная".

В среду, 26 августа, рано утром в Петербурге зафиксировали пробки в 5 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Ядекс.карты".

"Красные" участки зафиксированы на Дальневосточном проспекте, Свердловской набережной, у станции метро "Лесная". Большая часть таких участков закрыта из-за дорожных работ. Например, движение перекрыто до 14 сентября на Свердловской набережной. 

Также с утра в Северной столице не обошлось и без ДТП. Так, аварии  наблюдаются возле Балтийского вокзала, около Исаакиевского собора и на проспекте Энгельса. рекорд по ДТП побит на Народной улице. Там на одном участке четыре аварии.

Ранее мы сообщали о том, что три иномарки сгорели ночью на севере Петербурга.

Фото:яндекс.карты

Теги: автомобильные новости, дтп спб, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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