Ранним утром на дорогах Петербурга зафиксировали пробки в 5 баллов

"Красные" участки зафиксированы на Дальневосточном проспекте, Свердловской набережной, у станции метро "Лесная".

В среду, 26 августа, рано утром в Петербурге зафиксировали пробки в 5 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Ядекс.карты".

"Красные" участки зафиксированы на Дальневосточном проспекте, Свердловской набережной, у станции метро "Лесная". Большая часть таких участков закрыта из-за дорожных работ. Например, движение перекрыто до 14 сентября на Свердловской набережной.

Также с утра в Северной столице не обошлось и без ДТП. Так, аварии наблюдаются возле Балтийского вокзала, около Исаакиевского собора и на проспекте Энгельса. рекорд по ДТП побит на Народной улице. Там на одном участке четыре аварии.

Ранее мы сообщали о том, что три иномарки сгорели ночью на севере Петербурга.

Фото:яндекс.карты