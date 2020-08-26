Три иномарки сгорели ночью на севере Петербурга

Еще одна машина вспыхнула накануне вечером.

Ночью 26 августа в Петербурге сгорели сразу три автомобиля. Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, вспыхнувшие машины заметили в Приморском и Выборгском районах, однако череда возгораний началась накануне вечером в Калининском.

У дома №31 по проспекту Науки загорелась иномарка "Рено", уже в десятом часу вечера пожарные потушили машину. В автомобиле обгорел моторный отсек. В половине четвертого утра переняли "горячую" эстафету две иномарки на Долгоозерной улице у дома №33 корпус 2. У припаркованных рядом "БМВ" и "Киа" выгорели моторные отсеки, на тушение пожара у огнеборцев ушло 40 минут. Немногим позже пожарным поступило сообщение о горящей на улице Сикейроса "БМВ", в машине сгорели сгораемые части, тушение пламени заняло 20 минут.

Во всех случаях обошлось без пострадавших, на вызовы ездили пять пожарных и одна единица техники.

Тем временем, четыре человека пострадали в ДТП с "Ладой Грантой" в Невском районе.

Видео: Piter.TV