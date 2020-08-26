Четыре человека пострадали в ДТП с "Ладой Грантой" в Невском районе

Один из участников аварии скрылся с места происшествия.

Вечером 25 августа в Невском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

По предварительной информации, около 23:00 на пересечении проспекта Большевиков и улицы Крыленко столкнулись "Лада Гранта" и Honda Pilot. Водитель иномарки с места происшествия скрылся. Водитель "Лады" и трое его пассажиров получили травмы средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства, при которых произошла авария.

Ранее мы писали, что число жертв массовой аварии на КАД Петербурга возросло.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Alexandra Moyer