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Число жертв массовой аварии на КАД Петербурга возросло

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Еще одним погибшим стал инспектор ДПС.

Накануне на КАД во Всеволожском районе произошла массовая авария с участием девяти авто. Количество погибших возросло до трех, сообщили в группе "ВКонтакте" "Дорожный инспектор". Отметим, что официальной информации о втором и третьем погибшем пока не поступало. 

Еще одним погибшим оказался инспектор ДПС, старший лейтенант полиции. Сообщается, что он ехал на автомобиле на службу. 

По информации УГИБДД по Петербургу и области, днем 24-го августа 49-летний водитель "Шкоды" столкнулся с грузовым "Вольво" под управлением 45-летнего водителя. Обе машины, пробив силовое ограждение, выехали на внешнюю сторону КАД, предназначенную для встречного движения, где столкнулись с семью авто. В результате аварии на месте погиб водитель "ГАЗели". 

Видео: Piter.TV 

Теги: авария, кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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