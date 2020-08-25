Число жертв массовой аварии на КАД Петербурга возросло

Еще одним погибшим стал инспектор ДПС.

Накануне на КАД во Всеволожском районе произошла массовая авария с участием девяти авто. Количество погибших возросло до трех, сообщили в группе "ВКонтакте" "Дорожный инспектор". Отметим, что официальной информации о втором и третьем погибшем пока не поступало.

Еще одним погибшим оказался инспектор ДПС, старший лейтенант полиции. Сообщается, что он ехал на автомобиле на службу.

По информации УГИБДД по Петербургу и области, днем 24-го августа 49-летний водитель "Шкоды" столкнулся с грузовым "Вольво" под управлением 45-летнего водителя. Обе машины, пробив силовое ограждение, выехали на внешнюю сторону КАД, предназначенную для встречного движения, где столкнулись с семью авто. В результате аварии на месте погиб водитель "ГАЗели".

Видео: Piter.TV