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На пересечении Крюкова канала и Садовой столкнулись иномарки
Сегодня, 12:22
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На пересечении Крюкова канала и Садовой столкнулись иномарки

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На месте случившегося заметили машину скорой помощи и спасателей.

В центре Петербурга сегодня, 15 апреля, дорогу не смогли поделить две иномарки. Они столкнулись на пересечении Крюкова канала и Садовой улицы. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

По фотографиям с места аварии видно, что прибыли и сотрудники МЧС. Как отметили комментаторы, на помощь прибыли медики. На одном из снимков можно заметить мужчину в бинтах. Информация о пострадавших уточняется. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге возбудили дело после обнаружения мумии в подвале бывшей бани.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: дтп в центре города, дтп спб, крюков канал, мчс, садовая улица, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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