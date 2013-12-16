На пересечении Крюкова канала и Садовой столкнулись иномарки

На месте случившегося заметили машину скорой помощи и спасателей.

В центре Петербурга сегодня, 15 апреля, дорогу не смогли поделить две иномарки. Они столкнулись на пересечении Крюкова канала и Садовой улицы. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По фотографиям с места аварии видно, что прибыли и сотрудники МЧС. Как отметили комментаторы, на помощь прибыли медики. На одном из снимков можно заметить мужчину в бинтах. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге возбудили дело после обнаружения мумии в подвале бывшей бани.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург