В Петербурге возбудили дело после обнаружения мумии в подвале бывшей бани

Экспертиза установила, что смерть наступила в результате колото-резаного ранения передней брюшной стенки с повреждением печени и желудка.

В Кировском районе Петербурга возбуждено уголовное дело об убийстве, после того как в подвале бывшей бани было найдено мумифицированное тело женщины. Об этом стало известно Piter.tv.

При вскрытии полов в помещении бывшей бани на улице Зои Космодемьянской был мумифицированный труп женщины, на вид 40 лет. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Экспертиза установила, что смерть наступила в результате колото-резаного ранения передней брюшной стенки с повреждением печени и желудка.

Ранее в Ленобласти задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в убийстве отчима.

Фото: Piter.tv