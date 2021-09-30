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В Петербурге возбудили дело после обнаружения мумии в подвале бывшей бани
Сегодня, 12:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге возбудили дело после обнаружения мумии в подвале бывшей бани

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Экспертиза установила, что смерть наступила в результате колото-резаного ранения передней брюшной стенки с повреждением печени и желудка.

В Кировском районе Петербурга возбуждено уголовное дело об убийстве, после того как в подвале бывшей бани было найдено мумифицированное тело женщины. Об этом стало известно Piter.tv.

При вскрытии полов в помещении бывшей бани на улице Зои Космодемьянской был мумифицированный труп женщины, на вид 40 лет. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Экспертиза установила, что смерть наступила в результате колото-резаного ранения передней брюшной стенки с повреждением печени и желудка.

Ранее в Ленобласти задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в убийстве отчима. 

Фото: Piter.tv

Теги: мумия, подвал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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