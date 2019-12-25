В Ленобласти несовершеннолетний подозревается в убийстве отчима

Расследование уголовного дела продолжается.

Ночью 6 апреля в доме в поселке Соколинское Выборгского района Ленобласти было обнаружено тело 43-летнего мужчины с колото-резаными ранениями грудной клетки. Следком по данному факту возбудил уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Следствием установлено, что повреждения потерпевшему в ходе конфликта причинил 17-летний сын супруги. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мужчина под угрозой ножа изнасиловал семиклассника в хостеле на Фонтанке.

Фото: Piter.tv