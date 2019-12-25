  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти несовершеннолетний подозревается в убийстве отчима
Сегодня, 10:04
145
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти несовершеннолетний подозревается в убийстве отчима

0 0

Расследование уголовного дела продолжается. 

Ночью 6 апреля в доме в поселке Соколинское Выборгского района Ленобласти было обнаружено тело 43-летнего мужчины с колото-резаными ранениями грудной клетки. Следком по данному факту возбудил уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Следствием установлено, что повреждения потерпевшему в ходе конфликта причинил 17-летний сын супруги. Расследование уголовного дела продолжается. 

Ранее мужчина под угрозой ножа изнасиловал семиклассника в хостеле на Фонтанке.

 Фото: Piter.tv

Теги: убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии