Мужчина под угрозой ножа изнасиловал семиклассника в хостеле на Фонтанке

Днём 4 апреля школьник обратился в больницу, где после осмотра был отпущен.

В Петербурге выясняются обстоятельства изнасилования несовершеннолетнего подростка. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 43-летняя женщина. Она пояснила, что вечером 3 апреля её сын у станции метро "Площадь Восстания" познакомился с мужчиной по имени Костя. Под угрозой ножа он заставил сесть мальчика в такси и отвез его в хостел на Фонтанке. Там он изнасиловал ребенка, а к утру отвёз его на такси домой.

Днём 4 апреля школьник обратился в больницу, где после осмотра был отпущен. По подозрению в совершении преступления разыскивается ранее судимый 31-летний мужчина.

Ранее 20-летний парень из Гатчины обвинил отчима в сексуальном насилии.

Фото: Piter.tv