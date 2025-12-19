Губернатор Дрозденко объявил о начале сбора заявок от госучреждений на работы

Ленобласть направит 200 миллионов рублей на оборудование подвалов под укрытия.

В Ленинградской области на 2026 год запланировано выделение 200 миллионов рублей на приведение подвальных помещений государственных учреждений в нормативное состояние для их использования в качестве укрытий.

Глава региона сообщил о начале приема заявок от государственных организаций на проведение соответствующих работ. Инициатива направлена на расширение и систематизацию сети доступных укрытий, включая объекты социальной инфраструктуры.

По его словам, обустройство подвала под укрытие не требует значительных финансовых затрат, но требует внимательного подхода. Среди обязательных требований к помещениям названы сухость и поддержание тепла, наличие вентиляции, водоснабжения, санитарного узла, а также понятная навигация для людей, которые будут использовать укрытие.

Фото: pxhere.com