Свыше 5 тыс. человек обучились бережливым технологиям в Ленобласти

Почти 5,5 тысячи сотрудников предприятий и учащихся колледжей Ленинградской области освоили принципы бережливых технологий в рамках федеральной инициативы "Производительность труда", реализующей национальный проект "Эффективная и конкурентоспособная экономика". Эту информацию распространила пресс-служба областного правительства.

Основная цель образовательной программы заключается в формировании нового подхода к рабочему процессу, повышении эффективности и экономии ресурсов. Участники курса учатся эффективно управлять временем, минимизировать складские запасы и равномерно распределять нагрузку между всеми участниками производственного цикла. Особое внимание уделяется изучению инструментов бережливого производства, таких как система 5S, стандартизация процессов и методы анализа производительности.

Образовательные мероприятия проводятся на базе Политехнического техникума в городе Кировск. Именно Ленинградская область стала пионером внедрения обязательной дисциплины по основам бережливого производства для студентов профессиональных учебных заведений, первыми начав внедрение подобной практики в России.

Фото: Правительство Ленобласти