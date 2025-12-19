В нескольких городах Ленобласти отремонтируют отделения полиции

Вопросы поддержания правопорядка и постановки целей на следующий период обсуждали на заседании коллегии ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ленобласть наращивает усилия по улучшению условий работы сотрудников полиции. В регионе запланирован капитальный ремонт отделений полиции в городах Выборг, Волхов, Луга и Кингисепп, а также центров временного содержания иностранцев в Гатчине, сообщило региональное правительство.

Вопросы поддержания правопорядка и постановки целей на следующий период обсуждали на заседании коллегии ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко обозначил ряд шагов, предпринимаемых регионом для укрепления сил правопорядка: строительство новых отделов полиции (уже возведено 15), закупки специализированных внедорожников (приобретено 235 машин), выплата премий работникам полиции (награждены более 1400 сотрудников).

Эти меры позволят укрепить материальную базу региональной полиции, обеспечить комфортные условия труда для сотрудников, удержать квалифицированные кадры и повысить уровень безопасности для жителей Ленинградской области, подчеркнул губернатор.

Фото: Правительство Ленобласти