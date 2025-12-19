Более 60 тыс. жителей Ленобласти приняли участие в отборе территорий для благоустройства региона в 2027 году

Особую активность проявляют молодые жители региона в возрастной группе от 14 до 25 лет, преимущественно проживающие в Гатчине, Выборге и Киришах.

В Ленинградской области продолжается голосование по выбору территорий для последующего благоустройства, в котором приняло участие свыше 60 тысяч жителей. Население выбирает объекты и виды обустройства в 145 поселениях региона — от детских игровых площадок до памятных мемориальных комплексов. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Процесс голосования доступен на платформе "вМесте47.рф" и продолжится до 19 февраля. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, воплотятся в жизнь в 2027 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Особую активность проявляют молодые жители региона в возрастной группе от 14 до 25 лет, преимущественно проживающие в Гатчине, Выборге и Киришах. Наибольший спрос наблюдается на семейные парки, благоустроенные набережные и удобные пешие маршруты, соединяющие жилые районы с социальными объектами инфраструктуры.

Среди небольших населенных пунктов выделяются муниципальные образования Романовское, Оржицкое, Потанинское, Борское, Лесколовское и Никольское, собравшие максимальное количество голосов.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти утвердили новую программу газификации.

Фото: Правительство Ленобласти