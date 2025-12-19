В Ленобласти утвердили новую программу газификации

Реализовывать проект поручено Единому оператору газификации совместно с местными газораспределительными компаниями.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил новую региональную программу газификации, рассчитанную на ближайшие пять лет. Согласно плану, природный газ поступит в 366 населенных пунктов региона, информирует spb.aif.ru.

Ранее программа газификации проводилась в рамках планового документа на 2021–2025 годы и специальной президентской инициативы по расширению доступности газа населению ("догазификация"). По сведениям АО "Газпром газораспределение Ленинградская область", за прошедшие пять лет построили порядка четырех тысяч километров новых газовых магистралей, благодаря чему газ начали получать жители 179 сел и поселков региона.

Реализовывать проект поручено Единому оператору газификации совместно с местными газораспределительными компаниями. Координатором выступает комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, который контролирует ход выполнения плана и представляет отчетность на основании данных от оператора и участников проекта.

Особое внимание уделяется прокладке газовых труб непосредственно к участкам частных домовладений, находящихся в пределах населенных пунктов, где уже проведен газ, а также садоводческим объединениям в тех районах, где инфраструктура уже создана.

Подключение осуществляется путем подачи заявления о заключении договора технологического присоединения оборудования и строений к существующим газовым сетям. Сделать это возможно через специализированный сайт Единого оператора gasconnect.ru, посетив ближайший филиал местной газораспределительной организации, обратившись в Многофункциональный центр (МФЦ) либо подав заявку онлайн через госуслуги.

Ленинградская область стабильно входит в список лидеров по масштабам газификации территории. Уже подписано больше 55 тысяч соглашений на подключение домовладельцев к новым газопроводам, причем около 85% этих контрактов выполнены. Газ провели в дома более 32 тысяч семей, значительная доля из которых воспользовалась услугами в течение текущего 2025 года.

Местные власти предоставляют жителям дополнительные меры поддержки: предусмотрена компенсация расходов на внутреннюю разводку газовых коммуникаций, монтаж соответствующего оборудования, приобретение бытовых приборов и газовых счётчиков. Максимальная сумма компенсации достигает 300 тысяч рублей.

Кроме бытового потребления, программа предусматривает переход ряда крупных производственных предприятий и коммунальных служб на газовые энергоносители, развитие автомобильного транспорта, использующего газ в качестве моторного топлива, а также создание необходимой инфраструктуры для заправки автомобилей таким видом топлива.

Фото: пресс-служба "Газпром газораспределение Ленинградская область"