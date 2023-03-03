Работу котельных в Выборгском районе проверили перед началом отопительного периода

Часть объектов теплоснабжения в Ленобласти уже переведена на экологичный природный газ.

Проверка котельных в Выборгском районе Ленинградской области показала их готовность к началу отопительного сезона. Об этом сообщила пресс-служба комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

Председатель профильного комитета Сергей Морозов лично оценил состояние объектов теплоснабжения. В рамках подготовки к зиме в районе реализованы плановые мероприятия по модернизации инфраструктуры.

Часть котельных переведена на использование природного газа. Данная работа проведена в соответствии с утвержденным региональным графиком газификации. Основной целью перевода называется повышение надежности и экологичности систем теплоснабжения.

Фото: комитет по ТЭК Ленинградской области