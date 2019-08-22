  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:00
262
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Один человек пострадал в результате пожара в здании на Складской улице

0 0

Огонь охватил площадь 4000 квадратных метров.

Сотрудники МЧС борются с пожаром на Складской улице, 6 в течение нескольких часов. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу сообщила о том, что один человек пострадал в результате ЧП.

Пожарные выехали на вызов в 14:10. Пожару присвоили ранг №1. По состоянию на 16:14 его повысили до №5. По предварительным данным, на третьем этаже четырехэтажного кирпичного здания загорелось производство свечей. В 16:30 огонь охватил площадь 4 тыс. метров. 

Один человек пострадал, 200 человек эвакуировали из здания.

На месте продолжают работать экстренные службы.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии