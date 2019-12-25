Петербургский трамвай "Богатырь-М" получит систему автономного управления

Беспилотный трамвай на базе "Богатыря-М" начнут испытывать в Петербурге.

В Петербурге до конца 2026 года планируют начать опытно-конструкторские работы по созданию высокоавтоматизированного трамвая. Основой для разработки станет вагон "Богатырь-М". Об этом сообщает "Бриф24" со ссылкой на Комитет по транспорту города.

Итоги первого этапа научно-исследовательских работ рассмотрели на заседании научно-технического совета в "Горэлектротрансе". В нём участвовали председатель Комитета по транспорту Денис Минкин, директор предприятия Константин Шостак и генеральный директор компании-разработчика Антон Емельянов.

Петербург участвует в экспериментальном правовом режиме по эксплуатации беспилотных трамваев с 2024 года. В апреле 2026-го научно-технический совет комитета поддержал развитие технологий искусственного интеллекта на рельсовом транспорте. После этого началась работа над новым проектом.

Основной целью внедрения автоматизированных систем называют повышение безопасности и эффективности перевозок. Сейчас в городе эксплуатируют более 350 "умных" трамваев, оснащённых системами активной безопасности и помощи водителю.

Денис Минкин подчеркнул, что разработка ориентирована прежде всего на снижение аварийности и повышение надёжности движения. По его словам, система должна страховать водителя и помогать предотвращать ДТП, а не обязательно полностью заменять человека за управлением.

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